Milan-Atalanta, le probabili formazioni: le scelte di Pioli e Gasperini

Salvatore Cantone

La Gazzetta dello Sport ha pubblicato le probabili formazioni di Milan-Atalanta. La partita, come noto, si giocherà quest'oggi, alle ore 18, a San Siro. I rossoneri ovviamente cercano una vittoria per mantenere il primo posto in classifica, mentre i nerazzurri cercano punti preziosi per l'Europa League. Ecco le probabili formazioni di Milan e Atalanta.

QUI MILAN - Pioli va verso la conferma della formazione che ha battuto l'Hellas Verona. C'è il solito dubbio sulla trequarti tra Saelemaekers e Messias, con il belga favorito, e quello sulla trequarti tra Krunic e Bennacer. Rade è favorito, ma nel caso in cui giocasse l'algerino Kessie si sposterebbe sulla trequarti. In avanti confermato Giroud, con Zlatan Ibrahimovic che andrà in panchina. Indisponibili Castillejo, Maldini e Lazetic.

QUI ATALANTA - Qualche dubbio di formazione anche per Gasperini. Da decidere la trequarti, con Boga, Koopmeiners e Zappacosta che sono in pole position. Attenzione però all'ex Mario Pasalic, che potrebbe giocare o al posto di Boga o al posto di Hateboer, con Zappacosta che arretrerebbe sulla linea dei difensori. In attacco c'è Luis Muriel, mentre Duvan Zapata dovrebbe partire dalla panchina. Indisponibili Ilicic, Pezzella e Toloi.

MILAN (4-2-3-1) - Maignan, Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Krunic, Rafael Leao; Giroud. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Romagnoli, Ballo-Toure, Gabbia, Florenzi, Bennacer, Bakayoko, Brahim Diaz, Junior Messias, Ibrahimovic, Rebic. Allenatore: Pioli

ATALANTA (4-2-3-1) - Musso, Hateboer, Djimsiti, Palomino, Maehle; De Roon, Freuler; Zappacosta, Koopmeiners, Boga; Muriel. A disposizione: Sportiello, Rossi, Demiral, Scalvini, Pessina, Malinovskyi, Miranchuk, Pasalic, Zapata, Mihaila. Allenatore: Gasperini

