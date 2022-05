Milan-Atalanta, le dieci curiosità sul match di San Siro | Serie A News

Il sito ufficiale rossonero ha messo in evidenza dieci curiosità su Milan-Atalanta, gara che si giocherà quest'oggi a San Siro

Un incrocio spesso determinante nelle ultime stagioni che si rinnova, in una sfida fondamentale per i destini di entrambe le squadre. La 37ª giornata di Serie A , l'ultima dei rossoneri a San Siro nel 2021/22, vedrà la sfida tra Milan e Atalanta . Una partita che propone le seguenti curiosità statistiche :

1- 122º confronto in Serie A tra Milan e Atalanta: conducono i rossoneri per 53 successi a 25 , a completare il bilancio anche 43 pareggi.

4- Il Milan non subisce gol da quattro partite interne di campionato: l'ultima volta che ha registrato una striscia più lunga senza reti al passivo in casa risale al 2002, sei gare sotto la guida di Carlo Ancelotti.

6- Il Milan è la squadra che ha vinto , in percentuale, più gare di questo campionato in cui è andato in vantaggio (86% - 24/28).

7- Olivier Giroud (nove reti) può diventare il giocatore più anziano a raggiungere la doppia cifra di gol nella sua stagione d'esordio in Serie A (35 anni, 227 giorni il giorno della gara), superando Cristiano Ronaldo (33 anni, 299 giorni). Il francese potrebbe anche diventare il terzo giocatore del suo paese a raggiungere la doppia cifra di gol in una singola Serie A con la maglia del Milan dopo Jean-Pierre Papin (13 nel 1992/93) e Jérémy Ménez (16 nel 2015/16).

8- Oltre a essere il giocatore con più dribbling riusciti nel campionato in corso (94), Rafael Leão è anche quello che ha tentato più volte la conclusione successivamente a un movimento palla al piede (41): cinque delle dieci reti del portoghese in questa Serie A sono nate da queste situazioni di gioco.

10- Stefano Pioli è l'allenatore che più volte è riuscito a battere Gian Piero Gasperini in Serie A: otto successo per l'attuale tecnico rossonero, con quattro pareggi e cinque sconfitte a completare. Pioli ha un bilancio positivo contro l'Atalanta in Serie A, grazie a nove successi e sei sconfitte in 20 incontri (5N). Intanto il Milan pensa a un esterno offensivo per la prossima stagione