Milan, Pioli: “Ibrahimovic? Mi auguro non sia l’ultima gara a San Siro”

La Gazzetta dello Sport ha riportato le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa, che si è soffermato su Zlatan Ibrahimovic

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, ha riportato le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa. Il tecnico del Milan ovviamente è consapevole dell'importanza, ma allo stesso tempo ha confidato di non aver preparato nessun discorso m0tivazionale particolare: "Non ho avuto la necessità di fare discorsi motivazionali, sono tutti concentrati e motivati come del resto lo sono io".

Pioli ha parlato anche del futuro di Zlatan Ibrahimovic: "Io mi auguro che quella con l’Atalanta non sia l’ultima partita di Zlatan a San Siro – dice Pioli –. È un campione con la C maiuscola, per lui ho una stima smisurata. Mi auguro che non sia così, ma Ibra ha l’intelligenza e la maturità necessaria per capire quello che sarà del suo futuro. Adesso pensa a questa partita come tutti noi, inutile parlare ora del futuro». Vedremo cosa succederà, ma le dichiarazioni di Pioli non sono affatto scontate e banali. Ibrahimovic potrebbe essere molto utile anche l'anno prossimo. Staremo a vedere. Intanto il Milan pensa a un esterno offensivo per la prossima stagione