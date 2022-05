Milan, presente Nesta a ‘San Siro’: grande emozione per l’ex rossonero

Come dichiarato da Massimo Ambrosini, Alessandro Nesta è presente a 'San Siro' ad assistere al match tra Milan e Atalanta

Presente a 'San Siro' per Milan-Atalanta, ai microfoni di 'DAZN' Massimo Ambrosini ha svelato un particolare retroscena su Alessandro Nesta. L'ex difensore rossonero, infatti, è anche lui presente al 'Meazza' ad assistere al big match di questo turno di campionato. Secondo Come dichiarato dallo stesso Ambrosini, Alessandro Nesta sembrerebbe visibilmente emozionato e con gli occhi lucidi nel momento dell'ingresso in campo del Milan, i cori della curva e l'urlo di San siro. Ecco come e dove vedere Milan-Atalanta in tv o diretta streaming >>>