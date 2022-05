Cessione Milan – Oggi a San Siro ci saranno Gordon Singer e Furlani

Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, a San Siro, per Milan-Atalanta, sono attesi Gordon Singer e Giorgio Furlani

Quella tra Milan-Atalanta è una gara davvero molto importante. I rossoneri si giocano lo scudetto con l'Inter, ma in generale questa potrebbe essere anche l'ultima gara a San Siro del fondo Elliott. In primo piano, infatti, c'è la cessione del club rossonero, che potrebbe essere ceduto nelle prossime settimane a Investcorp o a Redbird. Secondo quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport, oggi dovrebbero essere presenti allo stadio Gordon Singer, figlio di Paul e Giorgio Furlani, portfolio manager di Elliott. Intanto il Milan pensa a un esterno offensivo per la prossima stagione