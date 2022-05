Milan-Atalanta, coreografia a San Siro: le indicazioni da seguire | PM News

In occasione di Milan-Atalanta, gara in programma questo pomeriggio, ci sarà una grande coreografia a San Siro. Ecco le indicazioni

Quest'oggi, alle ore 18, ci sarà Milan-Atalanta, 37° giornata del campionato di Serie A. Partita fondamentale per mantenere il primo posto in classifica, con i rossoneri che saluteranno per questa stagione San Siro. Proprio per questo ci sarà una coreografia speciale, in cui i tifosi saranno protagonisti.