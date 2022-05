Milan-Atalanta, Mirante: “I giovani hanno una maturità non indifferente”

Antonio Mirante, portiere rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Milan-Atalanta, partita della 37^ giornata della Serie A 2021-2022

Sull'impegno di chi gioca e di chi sta fuori: "Noi cerchiamo di mettere ognuno del proprio nello spogliatoio e soprattutto in campo. I più giovani hanno una maturità non indifferente, lo hanno dimostrato, lo hanno fatto vedere più volte in questi mesi in campo. Merito a loro, al mister, alla società che ha creduto in loro".