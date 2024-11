Serie A – Milan-Juventus: la partita di San Siro in diretta | LIVE NEWS

Amici di ' PianetaMilan.it ', benvenuti allo stadio 'San Siro' di Milano dove questo pomeriggio alle ore 18:00 , andrà in scena Milan-Juventus , partita della 13^ giornata della Serie A 2024-2025 . Nell'attesa del match, ecco - LIVE - minuto per minuto, tutte le news di avvicinamento dei rossoneri di Paulo Fonseca al confronto con i bianconeri di Thiago Motta .

Mauro Camoranesi, ex calciatore, intervistato dai microfoni di Radio Rossonera, ha parlato dei suoi vecchi incontri contro il Milan

Milan-Juventus, San Siro sarà di nuovo sold-out per una partita casalinga dei rossoneri. Il club potrebbe andare verso un record

Milan-Juventus, Passerini, noto giornalista de 'Il Corriere della Sera', ha analizzato la gara. Ultimo treno per lo scudetto per i rossoneri?

Milan-Juventus, probabili formazioni: per Paulo Fonseca ci dovrebbero essere solo due dubbi. Il portoghese, comunque, non si copre

Milan-Juventus, George Weah grande ex rossonero, ha parlato della sfida di questa sera, con un retroscena tra Maldini e suo figlio

Milan-Juventus, Altafini, storico ex attaccante di entrambe le squadre, ha parlato della sfida a 'Tuttosport'. Il suo pensiero sulla sfida

Milan-Juventus, Pulisic è a rischio per la sfida di questa sera a San Siro. Ecco il piano di Paulo Fonseca e dei rossoneri. Ci sarà?

Milan-Juventus, Morata è il grande ex della partita. 'Tuttosport' parla anche dei precedenti tra la spagnolo e i bianconeri. E i numeri...

Milan-Juventus, ultima chiamata per Paulo Fonseca? Il treno scudetto potrebbe volare via in caso di mancata vittoria questa sera a San Siro