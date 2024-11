Milan-Juventus, sfida tra bilanci: gap che si assottiglia. E i rinnovi…

I costi stagionali

Il quotidiano cerca di fare anche un confronto su quello che sarà in questa stagione. Gli acquisti del Milan impattano per una cinquantina di milioni e alcuni rinnovi per 4-5 milioni. Ma le cessioni, a titolo definitivo o in prestito, hanno liberato tra i 30 e 40 milioni. Fonseca costa circa 3 milioni lordi in meno di Pioli. Tutto considerato, nel 2024-25 gli stipendi dei tesserati si posizionano attorno a 175 milioni, gli ammortamenti a 75, per un totale di circa 250 milioni, cioè una quindicina in più dell’anno scorso. Si passa poi alla Juventus: i nuovi giocatori pesano per 80-90 milioni, ma le partenze hanno liberato oltre 100 milioni. Per il 2024-25 gli stipendi dei tesserati dovrebbero essere attorno a 205 milioni e ammortamenti a 125, per una stima totale di 330 milioni, cioè circa 35 in meno dell’anno scorso. Se nel 2023-24 ballavano 130 milioni tra Milan e Juve, adesso la forbice si è ridotta a potenziali 80 milioni.