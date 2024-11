Serie A – Milan-Juventus: formazioni e dove vederla | LIVE NEWS

Milan-Juventus, George Weah grande ex rossonero, ha parlato della sfida di questa sera, con un retroscena tra Maldini e suo figlio

Milan-Juventus, Altafini, storico ex attaccante di entrambe le squadre, ha parlato della sfida a 'Tuttosport'. Il suo pensiero sulla sfida

Milan-Juventus, Pulisic è a rischio per la sfida di questa sera a San Siro. Ecco il piano di Paulo Fonseca e dei rossoneri. Ci sarà?

Milan-Juventus, Morata è il grande ex della partita. 'Tuttosport' parla anche dei precedenti tra la spagnolo e i bianconeri. E i numeri...

Milan-Juventus, ultima chiamata per Paulo Fonseca? Il treno scudetto potrebbe volare via in caso di mancata vittoria questa sera a San Siro