Milan-Juventus, Tardelli: “Leao deve affrontare la gara da leader”

Milan-Juventus, il ruolo chiave di Leao e non solo: il pensiero di Tardelli

"È il piatto forte di giornata, sfida tra due squadre che ancora non hanno convinto del tutto. Il Milan ha mostrato troppi alti e bassi, con giocatori importanti che non riuscivano a dare ciò che l'allenatore pretende. Il caso Leao ha creato qualche problema ma Fonseca e la società sono riusciti a gestirlo nella maniera giusta, così la squadra è cresciuta e anche l'attaccante portoghese è tornato ad essere la punta di diamante. Quando Rafa decide di mettersi a disposizione dei compagni e nessuno riesce a fermarlo, lui deve capirlo affrontando ogni partita con il coltello tra i denti come un leader è chiamato a fare. Per rimanere in corso per lo scudetto i rossoneri devono assolutamente vincere contro la Juventus".