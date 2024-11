Milan-Juventus, Altafini: “Morata strepitoso. Leao migliore”. Rischio per il Diavolo

Josè Altafini, ex attaccante che in Serie A ha segnato la bellezza di 216 gol, è stato intervistato da 'Tuttosport'. La punta è anche un ex sia del Milan che della Juventus. Due squadre che tra poche ore (alle 18) si sfideranno a San Siro per una partita che sa già di ultima spiaggia Scudetto, soprattutto per i rossoneri. Ecco il pensiero di Altafini sul Milan.