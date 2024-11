Nella giornata di domani, sabato 23 novembre , alle ore 18:00 , allo stadio 'San Siro' di Milano si giocherà il match tra il Milan di Paulo Fonseca e la Juventus di Thiago Motta , valido per la 13^ giornata della Serie A 2024/2025 , di cui di seguito riportiamo le probabili formazioni. Sfida importantissima per entrambe le compagini, in particolare per i rossoneri che arrivano da un deludente pareggio contro il Cagliari .

Il tecnico Paulo Fonseca potrebbe sorprendere solamente in difesa. In porta come al solito ci sarà Mike Maignan mentre in difesa spazio per Emerson Royal a destra e Theo Hernandez a sinistra. Al centro invece schierati Malick Thiaw e Matteo Gabbia con la possibile panchina per Fikayo Tomori. A centrocampo il tandem composto da Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders, mentre sulla trequarti ancora fiducia Rafael Leao con Ruben Loftus-Cheek e Samuel Chhukwueze. In attacco, da unica punta, ci sarà Alvaro Morata rientrato dall'infortunio.. Francesco Camarda si dovrebbe invece sedere in panchina, così come l'acciaccato Christian Pulisic.