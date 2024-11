Carlo Pellegatti , noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dell'ultimo video pubblicato sul proprio canale 'YouTube', rivelando il nome del possibile vice Theo Hernandez per il Milan . A suo dire questo potrebbe rispondere al nome di Jordan Zemura dell' Udinese , che potrebbe arrivare anche se extra-comunitario in caso di addio di Luka Jovic . Ecco, dunque, le su parole.

Calciomercato Milan - Pellegatti: "Ecco il nome per il vice Theo Hernandez"

"Attenzione a un giocatore che potrebbe piacere al Milan. È un giocatore inglese, anche se naturalizzato dello Zimbabwe, che finalmente prenderebbe il ruolo di alternativa a Theo Hernandez. Chiaramente quando parlo di alternativa non parlo di un giocatore molto forte, alla Robertson del Liverpool, ma di giocatori dal costo contenuto. Su 'transfermarkt' il costo di questo giocatore è di 5 milioni, un investimento possibile. Il Milan dovrebbe cedere Jovic che piace al Torino e potrebbe liberare il posto da straniero, oltre a fare da rompighiaccio per Ricci. Attenzione a Jordan Zemura, che abbiamo visto nell'Udinese a Milano. 25 anni, scattante, sa anche difendere, ha già segnato contro il Cagliari. Nel caso di cessione di Jovic prenderebbe il suo posto nelle liste e non ci sarebbero problemi". LEGGI ANCHE: Milan, perché cambiare ancora? C’è un equilibrio da trovare e Fonseca…