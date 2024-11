Col Milan e Fonseca succede il contrario: squadra che vince… si cambia

C'è bisogno di tempo

Anche quest'oggi, durante la conferenza, Fonseca ha ripetuto due concetti: tempo e adattamento. Ci risulta difficile credere che dopo quasi 5 mesi il Milan non abbia ancora trovato il suo equilibrio, in primis in campo. Come mai uno come Theo Hernandez, che veste la maglia rossonera dal 2019, ha bisogno di adattarsi? Non sarà, forse, che lui, come i suoi compagni, non ha ancora ben capito quali siano i suoi veri compiti tattici?