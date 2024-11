Se il Milan ha bisogno di rinforzi a gennaio: “Penso che abbiamo già le soluzioni in squadra. Bennacer… Penso che non servirà tanto per tornare. È un giocatore che può e deve fare la posizione di Fofana. Questa settimana ero con il mio gruppo, parlavamo di questo. Chi può prendere il posto di Fofana: al momento Ruben, anche se dobbiamo lavorarci. Come Musah. Sono adattati, ma possono farlo finché non torna Bennacer. Poi devo dire una cosa: Theo Hernandez è l’unico terzino sinistro, poi possiamo adattarne di destri. Però ho una fiducia in Bartesaghi che mi fa pensare possa aiutarci. Non abbiamo avuto spazio e momenti per averlo con noi, ma mi piace molto. Penso che ha le condizioni per giocare con noi. Quello del Milan Futuro è un contesto diverso. Camarda ha più difficoltà in Milan Futuro, è tutto diverso. Hanno meno difficoltà con noi che in Serie C. Qui hanno più spazio, il gioco è meno fisico. Dobbiamo avere spazio per farli progredire. Poi il mercato di gennaio in Italia non è facile. Arrivarci e farli adattare. Perciò penso a chi è qui e chi deve recuperare. Bennacer per me è un’importante alternativa a Fofana”.