Milan, Passerini: “Fonseca due parole: equilibrio e rivoluzione”

Milan, Passerini: "Fonseca sta avendo ragione, ma manca una cosa"

"Due termini, «equilibrio» e «rivoluzione», che sarebbero in antitesi, se non fosse che qui si parla di Milan e Paulo Fonseca. Dopo quattro mesi e mezzo di lavoro l'allenatore portoghese non ha ancora trovato la svolta definitiva. Non gli mancano né le idee chiare né la schiena dritta. Su molte cose, Fonseca sta avendo ragione. Dimostrando di non essere lo sprovveduto descritto da molti. Un esempio è Leao, che dopo le panchine punitive si sta finalmente esprimendo al suo livello. Elementi come Reijnders e Pulisic si sono ritagliati un ruolo ancora più centrale. Il gioco migliora, specialmente dalla metà campo in su. La squadra sta crescendo. Ma continua a mancare l'equilibrio. Da un punto di vista tattico, con una difesa sempre più simile a una banda del buco, con 20 gol subìti in 15 gare, ma anche sotto l'aspetto mentale: è inconcepibile che una squadra come il Milan alterni imprese da leggenda come quella di Madrid a flop clamorosi come quello di Cagliari, nel giro di un pugno di giorni".