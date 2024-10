Bayer Leverkusen-Milan, Passerini: “Si vede la mano di Ibrahimovic, ma…”

Bayer Leverkusen-Milan, Ibrahimovic, Leao e un pericolo: parla Passerini

"Il Milan cerca ora la guarigione definitiva con la terapia d'urto in Champions, in casa del Leverkusen. I rossoneri hanno assoluto bisogno di dare uno scossone alla classifica del maxi girone che li vede ancora inchiodati a quota zero, dopo il flop nel debutto col Liverpool. Un segnale forte già stasera alla Bayarena sarebbe fondamentale per dare una spinta ulteriore verso la definitiva uscita dalla crisi d'inizio stagione. Anche la mano di Ibrahimovic, finalmente, si sta vedendo: è più vicino e coinvolto. Ma siccome alla fine in campo ci vanno i giocatori, c'è una notizia non positiva: Morata non è al top e potrebbe partire dalla panchina. E' in notti come questa che serve il talento di Rafa, ma anche la sua gamba. In Champions i ritmi sono altissimi e anche lui ci dovrà mettere del suo, correndo all'indietro per evitare che gli esterni Frimpong e Grimaldo servano con troppa facilità il centravanti Wirtz. Se gli lasci spazio, altro che mal di testa: un'aspirina non basterà. Diavolo avvisato".