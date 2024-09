Milan attento: il Bayer Leverkusen ribalta sempre i risultati nel finale

La rivoluzione di Xabi Alonso

L'arrivo di Xabi Alonso ha trasformato radicalmente la squadra, liberandola dall'etichetta di perdente e facendolo nel modo più convincente possibile: vittoria in Bundesliga da imbattuti, il Leverkusen ha replicato il successo in Coppa di Germania e si è arreso solo in finale in Europa League. Ciò che ha colpito di più della squadra, oltre alla chiara qualità del gioco, è stata la sua capacità di ribaltare situazioni quasi compromesse con una frequenza sorprendente. Numerose sono state le partite decise nei minuti finali, ma ciò che impressiona ulteriormente è come il risultato di incontri già praticamente chiusi sia stato cambiato nel tempo di recupero. La consapevolezza delle proprie capacità, una mentalità forte e alternative di qualità spiegano queste performance. LEGGI ANCHE: Milan, Fonseca: “Bayer Leverkusen è come il Liverpool. Serve la perfezione”