" Questa è una squadra con un’identità molto forte , con idee offensive molto chiare da capire ma molto difficili da contrastare. Sono una squadra molto ben allenata, hanno vinto il campionato e non hanno cambiato giocatori: è una squadra che lavora da tanto tempo insieme e che offensivamente è forte. Ma è una squadra anche che quando deve difendere lavora molto bene insieme , molto compatta. È difficile dire quali sono i loro punti deboli perché in generale è una squadra molto forte."

L'anno scorso non hanno mai perso in campionato

"È uno stimolo per noi poter affrontare una squadra che ha avuto questi risultati. L'atmosfera lì è magnifica, lo stadio sarà pieno, caldo. Abbiamo tutti gli ingredienti per avere un buon spettacolo, e anche una squadra che può competere con il Leverkusen: è una motivazione per noi."