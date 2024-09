Ottime notizie, in tal senso, per l'allenatore portoghese. Presenti in gruppo, infatti, anche oggi, il difensore Davide Calabria e l'attaccante Noah Okafor . Entrambi saranno a disposizione per la trasferta tedesca.

Non partiranno per la Germania soltanto gli infortunati Marco Sportiello, Alessandro Florenzi e Ismaël Bennacer. A loro si aggiungerà Luka Jović: si è allenato con gli altri, in gruppo, ma, come noto, non è inserito in lista UEFA per la Champions League.