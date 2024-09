In attacco, quindi, per la 'rosea', ci sarà spazio ancora alla coppia formata da Álvaro Morata e Tammy Abraham. Questo è il piano d'azione che, però, dovrà essere confermato dall'allenamento di oggi a Milanello. Tutto dipenderà dalle condizioni fisiche di Morata, non ancora al meglio per via della borsite al ginocchio. Ieri mattina il fastidio non era ancora completamente passato. Diventerà decisivo il test odierno, ma Morata farà di tutto per essere in campo in Germania.

Il tecnico vorrebbe confermare la squadra delle ultime partite — Il Milan spera di poter abbattere la difesa del Bayer Leverkusen, che ha già incassato 10 gol in Bundesliga, con l'esperienza di Morata (ha già giocato la Champions League, in passato, con Real Madrid, Juventus, Chelsea e Atlético Madrid, per un totale di 28 gol in 83 partite e due coppe vinte, nel 2014 e nel 2017 con le 'Merengues') e con il fisico e lo spirito di Abraham. Entrambi hanno iniziato come meglio non avrebbero potuto quest'esperienza milanista.

Fonseca, per Bayer Leverkusen-Milan, vorrebbe confermare in blocco la squadra delle ultime gare. Dunque con Emerson Royal a destra, la coppia Matteo Gabbia-Fikayo Tomori in difesa e gli esterni offensivi Christian Pulisic e Rafael Leão. Il 'piano B' prevede, però, l'inserimento di Ruben Loftus-Cheek qualora Morata non fosse al meglio. Potrà cambiare un interprete, ma non la 'struttura' della squadra, per dirla alla Fonseca, o l'atteggiamento offensivo/propositivo che il Diavolo vorrà proporre anche in Germania.