CALCIOMERCATO MILAN

Sebbene il calciomercato estivo si sia concluso esattamente un mese fa, per il Milan è già tempo di guardare all'immediato futuro. E, più precisamente, alla sessione invernale di trasferimenti. Mentre, infatti, la squadra di Paulo Fonseca sta cercando di rialzare la testa dopo un inizio di stagione certamente non al top, al quarto piano di 'Casa Milan' si studiano già le strategie per tentare di rinforzare, nei mesi che verranno, un organico ritenuto già fortemente competitivo per conquistare gli obiettivi prefissati.