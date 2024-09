Lui o Abraham centravanti, con Loftus-Cheek trequartista

Morata è il trascinatore di questo Milan e Fonseca non vorrebbe farne a meno. Al contempo, però, i rossoneri non vogliono rischiare un infortunio più importante per il loro numero 7. Dunque si userà tanta cautela nel gestire questa situazione. Se Morata darà garanzie, giocherà e potrebbe tornare a muoversi da punta centrale, con Ruben Loftus-Cheek nel ruolo di trequartista tattico del 4-2-3-1. In caso contrario, giocherà Tammy Abraham da prima punta con RLC alle sue spalle.