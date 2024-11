Calciomercato Milan, Fazzini un colpo in canna per i rossoneri? Sul giocatori tante squadre. Moncada e le due carte in mano al Diavolo

Calciomercato Milan , Fazzini potrebbe essere un'opzione per il futuro dei rossoneri? Il mediano classe 2003 sta giocando una grande stagione in Serie A con la maglia dell'Empoli e si sta mettendo in mostra. Il giocatore potrebbe partire in estate, ma ci potrebbero essere interessamenti già a partite da questo inverno. Ecco le ultime novità.

Calciomercato Milan - Fazzini, due carte da giocare. E Moncada...

La situazione che riguarda Jacopo Fazzini è molto intricata. Come scrive Calciomercato.com, servirebbero almeno 13 milioni di euro per convincere l'Empoli. Sul giocatore ci sarebbero tante squadre della Serie A. Piace a Inter e Napoli. Mentre la Lazio parla con i suoi agenti da diversi mesi e sarebbe pronta a un offerta a gennaio per bloccare già il giocatore. E il Milan in tutto questo? Sarebbe una pista da tenere in considerazione, visto che il club rossonero ha due carte da giocarsi: Colombo e Vasquez, entrambi passati all'Empoli in estate in prestito con diritto di riscatto. Moncada starebbe seguendo Fazzini da diversi mesi anche se non ci sarebbero state ancora mosse concrete per il possibile colpo di calciomercato.