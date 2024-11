Calciomercato – L’agente rivela: “Interesse forte del Milan per Fazzini”

Per non parlare di Vasquez, che conferma come negli ultimi anni la società abbia avuto grande fiuto per i portieri... "Portieri, non ci dimentichiamo, che hanno anche potuto contare su degli ottimi preparatori. Tornando a Vasquez sono d’accordo, è un giovane in rampa di lancio che ha trovato l’ambiente giusto per poter esprimere al meglio le sue potenzialità".

Finora sono diversi i giocatori a essersi messi in mostra, Fazzini, Ismajli e Goglichidze saranno probabilmente i prossimi gioielli a partire? "Per quanto riguarda il giovane difensore georgiano, altra bellissima rivelazione di questa stagione, credo che possa ancora crescere molto a Empoli, mentre per gli altri due è indubbio che siano i calciatori più ricercati e se non a gennaio penso che alla prossima seduta estiva di mercato partiranno sicuramente. Su Fazzini c’è forte l’interesse del Milan, mentre il centrale albanese è un pallino del diesse Manna del Napoli. Quello che posso dire è che per Fazzini è stato fissato un prezzo non inferiore ai 13/14 milioni di euro e anche per Ismajli si parla di cifre di un certo peso. Insomma altre due importanti plusvalenze per la società".