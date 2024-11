Milan, Weah: “Tiferò Juventus. Timothy? Ne parlai con Maldini, ma…”

Weah e il passato nel Milan

"In rossonero ho vissuto cinque stagioni fantastiche. Da avversario lo guardavo, lo ammiravo, ricordo bene quella finale di Champions persa con l’Ajax. Nel Milan c’era ancora van Basten, che poi mi fece l’onore di lasciarmi la sua maglia numero 9. L’Italia era la Nazione di riferimento, tutti volevano venire da voi e fui io a scegliere, anche se sarei potuto andare altrove. Sognavo mi chiamasse la Juve, ma come avrei potuto dire di no al Milan, che in quegli anni era uno spettacolo? È andata così e non si può dire che mi sia andata male. L’altro giorno ho chiamato Sebastiano Rossi. Con Boban ci sentiamo spesso come anche con Maldini e con il mio grande amico Marco Simone".