Milan-Juventus, San Siro sold-out: possibile un record per i rossoneri

Come riporta 'La Gazzetta dello Sport', per Milan-Juventus ci sarà un San Siro completamente esaurito, con oltre 75.000 spettatori presenti. Biglietti introvabili ormai da giorni, anche per quanto riguarda il settore ospite. La Curva Sud farà il tifo per la squadra di Fonseca, ma ha annullato la coreografia che era stata programmata dopo la conferma da parte delle forze dell'ordine del divieto di utilizzare striscioni, vessilli e bandiere (LEGGI QUI). Secondo la rosea è possibile anche il record di incasso in Serie A per il Milan. In tv il match sarà visibile in oltre 150 Paesi, con grande attenzione anche negli Stati Uniti.