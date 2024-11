Milan-Juventus, Distaso: “Il Diavolo ha più da perdere. Non è una sfida Scudetto”

"E, in tal senso, tanto gli uomini di Fonseca che soprattutto quelli di Thiago Motta guardano alla sfida di questo pomeriggio come un vero e proprio scontro diretto per rimanere nella lunga corsa per il titolo. Ma, pronostico di inizio stagione alla mano e per quello che ha detto il campionato sino ad oggi, considerarli due serissimi candidati alla conquista del tricolore dopo le rispettive rivoluzioni estive non sarebbe corretto. E tradirebbe quello che il percorso intrapreso dalle società e dai due allenatori ha stabilito sin qui".

"I due club hanno deciso di cancellare i loro passati recenti" — "Non ci si faccia ingannare dalla storia e dal blasone. Milan e Juventus sono due club condannati per status a stare in alto. E, quando non ci riescono, è nell’ordine naturale delle cose che si aprano analisi approfondite, processi in certi casi. Per capire i motivi per i quali l’Inter o il Napoli oggi risultino più avanti nelle proprie progettualità. Non inganni nemmeno il fatto che il Diavolo sia da un paio di stagioni a questa parte la formazione che, a livello di cartellini, investa più delle altre per gli acquisti - pur mantenendo per due stagioni consecutive il bilancio in attivo".

"O che la Signora sia reduce da un’estate in cui i movimenti in entrata sono stati parecchi (a cominciare dall’ingaggio di un allenatore diametralmente opposto per filosofia al suo predecessore) e onerosi. Milan e Juventus, con modalità diverse, hanno deciso di cancellare i loro passati recenti per provare ad accorciare il processo che li porti ad essere nel tempo sempre meno distanti da chi oggi detta legge in Italia. E tornare a recitare il loro vero ruolo, quello di candidate regolari a mettere le mani sulla coppa riservata ai vincitori dello Scudetto".

Milan-Juventus, Distaso: "Se Fonseca fallisse questo esame ..." — "Se Theo Hernandez e Rafa Leao - per non parlare di altri esponenti dell’epoca pioliana come Tomori e Thiaw - sono il termometro di una squadra capace sia di grandi exploit che di inaspettati passaggi a vuoto. Se Vlahovic è ancora lontano per temperamento dai grandi bomber europei e i nuovi acquisti come Koopmeiners, Thuram e Douglas Luiz faticano ad imporsi. Come si può ritenere che Milan e Juventus siano condannate già da quest’anno ad essere massimamente competitive per lo Scudetto? Non si può, ma questo non significa che la partita di San Siro sia meno importante e che perdere di vista l’obiettivo della zona Champions League sia un fatto di poco conto".

"Ecco, in tal senso, se Fonseca e i suoi giocatori fallissero l’esame, la situazione per la rincorsa dei primi quattro posti inizierebbe a farsi preoccupante. E ad insinuare dei pesanti dubbi sulla capacità della sua squadra di recuperare il tanto terreno perduto nelle precedenti settimane. In questa logica, è il Milan che oggi ha più da perdere. Perché è questa attualmente la sua dimensione e quella della Juventus. In attesa di tempi migliori".