Milan-Juventus, probabili formazioni: dubbio Pulisic. In difesa pronti…

Milan-Juventus, probabili formazioni: Fonseca non si copre! Ecco le sue mosse

Il tecnico Paulo Fonseca potrebbe sorprendere in difesa. In porta come al solito ci sarà Mike Maignan mentre in difesa spazio per Emerson Royal a destra e Theo Hernandez a sinistra. Al centro invece schierati Malick Thiaw e Matteo Gabbia con la possibile panchina per Fikayo Tomori. A centrocampo il tandem composto da Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders, mentre sulla trequarti ancora fiducia Rafael Leao con Ruben Loftus-Cheek e Pulisic. L'esterno rossonero è in dubbio, in caso di forfait pronto Chukwueze. In attacco, da unica punta, ci sarà Alvaro Morata rientrato dall'infortunio. Francesco Camarda partirà dalla panchina insieme ad Abraham. Assente Jovic.