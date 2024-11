Milan-Juventus, Thiago Motta: “Vlahovic non ci sarà. Gli indisponibili…”

Thiago Motta presenta Milan-Juventus, gara valida per la tredicesima di serie A. L'allenatore bianconero ha parlato in conferenza stampa

Thiago Motta presenta Milan-Juventus , gara valida per la tredicesima di serie A, in programma domani alle 18 a San Siro. L'allenatore bianconero ha parlato in conferenza stampa dei temi della gara contro i rossoneri. Ecco le parole più significative riprese da Tuttomercatoweb.com .

Su Vlahovic

"Sicuramente non ci sarà domani. Speriamo di averlo il prima possibile. Ho fiducia in tutti i miei ragazzi e so che lo faranno sia in fase difensiva che in fase offensiva. Questo è un obbligo. Chi al suo posto? Tutti i calciatori hanno caratteristiche diversa ed è interessante questo. Domani non ci saranno Vlahovic, Nico, Douglas, Juan, Bremer e Adzic. Gli altri sono disponibili".