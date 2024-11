Christian Pulisic potrebbe non scendere in campo per Milan-Juventus: ecco la verità sulle sue condizioni verso il big match

Fabio Barera Redattore 22 novembre 2024 (modifica il 22 novembre 2024 | 20:46)

Uno dei dubbi principali di Paulo Fonseca verso Milan-Juventus è Christian Pulisic. Se alla vigilia sembrava scontata la sua presenza nel corso del match che si giocherà a San Siro alle ore 18:00 di sabato 23 novembre, nelle ultime ore non sono arrivate notizie incoraggianti. 'Sky Sport' ha infatti spiegato come lo statunitense non sia al 100% della condizione. In caso di sua assenza il sostituto naturale sarebbe Ruben Loftus-Cheek che agirebbe sulla trequarti centrale alle spalle di Alvaro Morata. Non è però ancora detta l'ultima parola in merito.