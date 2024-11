Dove vedere Milan-Juventus? Una sola possibilità: streaming e in TV

A che ora gioca il Milan oggi?

Milan-Juventus, in diretta tv e in streaming, tutte ciò che c'è da sapere. Questa sera alle ore 18:00, si disputerà, allo stadio 'San Siro' di Milano, la sfida Milan-Juventus, valevole per la 13^ giornata del campionato di Serie A 2024-2025. Il Milan di Paulo Fonseca arriva dalla vittoria contro il Real Madrid in Champions League e dal brutto pareggio contro il Cagliari. I rossoneri sono al momento settimi in Serie A con 18 punti, frutto di 5 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte (con una partita in meno). La Juventus ha vinto il derby con il Torino e al momento è a quota 24 punti al sesto posto. 6 vittorie e 6 pareggi per la squadra di Thiago Motta.