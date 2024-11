Milan-Juventus, senza Pulisic? Ecco il piano di Fonseca

Milan-Juventus, Pulisic è in dubbio per la partita di questa sera a San Siro. Lo ricorda anche 'Il Corriere dello Sport' in edicola questa mattina. I rossoneri, si legge, sceglieranno il dà farsi con l'esterno a poche ore dal match. In caso di forfait pronto a sostituirlo ci sarà Ruben Loftus-Cheek. L’ex Chelsea non è al meglio della condizione fisica e nei giorni precedenti alla sfida contro i bianconeri non si è allenato con la giusta intensità. Deciderà Paulo Fonseca, dopo un provino in mattinata, se puntare ugualmente su di lui.