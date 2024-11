Milan-Juventus, Ibrahimovic elogia a non finire Leao: poi su Morata svela che ...

Su Rafael Leao: "Sono sempre stato orgoglioso di lui. Quando l'ho conosciuto era un ragazzino e ora è più maturo ed è un calciatore. Era un talento prima. Ci sono momenti 'wow' e meno 'wow'. La nostra responsabilità è stargli dietro e motivarlo. Lui non sa quant'è forte. Quando lo capirà verrà fuori davvero. Se si parla di lui è perchè é uno dei migliori al mondo. Non si può dirgli tutti i giorni che è forte, dipende anche dal carattere. Nel mio caso mi serviva la rabbia per tirare fuori il massimo. Noi siamo soddisfatti di quello che sta facendo".