Milan-Juventus, Fonseca: l’ultimo treno? Servirebbe un miracolo se…

Milan-Juventus, una partita fondamentale per i rossoneri. La squadra di Paulo Fonseca dovrà cercare in tutti i modi di vincere per colmare il gap con i bianconeri e tentare di avvicinarsi al gruppone in testa alla Serie A. Al momento, il Milan si trova al settimo posto a 8 punti dal Napoli (con una partita da recuperare). 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, parla proprio della sfida di San Siro in vari punti. Vediamo l'analisi de la rosea.