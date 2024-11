Il giornalista Ivan Zazzaroni è intervenuto come ospite nella trasmissione 'Tutti Convocati', analizzando il big match di oggi tra Milan e Juventus. Secondo Zazzaroni, i bianconeri affronteranno una partita difficile, soprattutto a causa della condizione della rosa, fortemente penalizzata dagli infortuni. Il giornalista ha sottolineato anche la qualità del Milan, che ha dimostrato tutta la sua forza con la recente vittoria per 3-1 contro il Real Madrid in trasferta.