Milan-Juventus , Morata è il grande ex della sfida. L'attaccante spagnolo ha giocato in totale 185 partite in bianconero con 59 gol messi a referto. Un ex di lusso, lo possiamo definire così. Per il numero sette rossonero non sarà una partita come le altre, anche perché Alvaro non ha numeri e precedenti entusiasmanti contro la Juventus .

Milan-Juventus, Morata: una maledizione da spezzare. Due cose mai fatte contro la sua ex

Come scrive 'Tuttosport', i tifosi del Milan si augurano che Alvaro Morata possa emulare la sua prestazione a tutto campo e con gol contro il Real Madrid. Da quando è arrivato in rossonero, le reti sono state 3 (2 in campionato, oltre a quello già citato). In caso di gol, sarebbe il primo segnato contro la Juventus, squadra che Morata in carriera ha affrontato 5 volte da avversario. E non è mai riuscito a vincere contro i bianconeri quando è partito da titolare. Le uniche vittorie le ha ottenute ai tempi del Real Madrid (nel 2013/14 e nella finale giocata dai Blancos nel 2017 contro la Juve di Allegri) e una con la maglia dell’Atletico, nell’andata degli ottavi di Champions 2018/19. Quando è stato in campo da titolare ha sempre perso. Per il Milan, Morata è il leader in campo e potrà essere il condottiere dei rossoneri contro la sua ex Juventus. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Pellegatti: "L'ossessione di Cardinale. Occhio a..."