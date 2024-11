Rodri su Morata: “Durante l’Europeo sapevo che qualcosa non andava”

SU MORATA:"Durante l’Europeo sapevo già che qualcosa non andava in lui. È un mio amico e avevo capito che c’era un problema. Il cervello non fa distinzione tra denaro e fama. Non ci preparano per certe situazioni, come perdere una partita o gestire pressioni enormi. Quando Morata, capitano della nazionale, ha avuto il coraggio di aprirsi, l’ho trovato esemplare"