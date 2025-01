Finale Supercoppa Italiana: il derby Inter-Milan in diretta | LIVE News

Stasera, alle ore 20:00, il Milan affronterà l'Inter in finale di Supercoppa Italiana ed il rossonero Álvaro Morata ha voglia di rivincita e gol

Stasera, alle ore 20:00, il Milan affronterà l'Inter in finale di Supercoppa Italiana all'Al-Awwal Park Stadium di Riyadh, in Arabia Saudita.

Matteo Gabbia, che ieri non si era allenato per febbre, ci sarà nel derby Inter-Milan, finale della Supercoppa Italiana di stasera a Riyadh

Stefano Pioli, ex allenatore rossonero, sarà presente all'Al-Awwal Park di Riyadh per il derby Inter-Milan, finale della Supercoppa Italiana

Demetrio Albertini, ex centrocampista rossonero, ha parlato del derby tra Inter e Milan in finale di Supercoppa Italiana a Riyadh

Tijjani Reijnders, centrocampista rossonero, ha presentato il derby Inter-Milan, finale della Supercoppa Italiana, ieri in conferenza stampa

Christian Pulisic in campo dall'inizio stasera nel derby Inter-Milan, con un compito speciale assegnatogli dall'allenatore Sergio Conceicao

Sergio Conceição, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa per presentare il derby Inter-Milan: in palio la Supercoppa Italiana