Derby Inter-Milan, Albertini: “A Leao manca continuità. Non sai mai se …”

Demetrio Albertini, ex centrocampista rossonero, ha parlato del derby Inter-Milan, finale della Supercoppa Italiana in programma stasera a Riyadh (Arabia Saudita) in un'intervista in esclusiva per 'La Gazzetta dello Sport' di oggi in edicola. Ecco, dunque, le dichiarazioni di Albertini su quale assenza peserà di più tra Marcus Thuram (Inter) e Rafael Leão (Milan), con il secondo solo in panchina.