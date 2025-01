Per Di Marzio, però, l'unica opzione con cui il Milan prenderebbe Rashford sarebbe sulla base di un prestito, con il club britannico che, oltretutto, dovrebbe contribuire in maniera importante al pagamento dello stipendio del giocatore.

Calciomercato Milan - Rashford si fa oppure no? — Secondo Di Marzio, ad oggi il Manchester United non ha ancora ricevuto offerte ufficiali per Rashford e, in base a ciò che filtra dai giornalisti inglesi, per il club inglese la soluzione migliore sarebbe quella di far tornare il calciatore al centro del progetto.

Questo, infatti, aiuterebbe nelle operazioni di cessione la prossima estate, con il valore accresciuto anziché tendente al ribasso. Per il Manchester United, cedere ora Rashford in prestito con buona parte dello stipendio pagato non sarebbe ritenuta una soluzione idonea.

Il caso Sancho, l'idea di Amorim — A meno che non vada a finire come Jadon Sancho che, l'anno passato, grazie ai 6 mesi disputati in Germania alla grande con il Borussia Dortmund, ha visto risalire le sue quotazioni di mercato ed è finito poi al Chelsea ad un ottimo prezzo. Per Rúben Amorim, manager dei 'Red Devils', Rashford può tornare utile.

Bisognerà capire, dunque, ora se ci sarà da parte degli inglesi la reale volontà di cederlo oppure no.