"Noi dobbiamo cercare di fare più gol di loro. L'ultima partita non conta perché questa è una finale, è una partita secca. Questa partita può essere un punto di riferimento per noi. Sono sicuro che se vinceremo stasera la stagione potrà cambiare. Abbiamo cambiato allenatore, Conceicao sta facendo un buon lavoro in poco tempo. Io sono focalizzato per fare bene e io faccio tutto per vincere quando vengo chiamato in causa".