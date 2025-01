Avrebbero potuto affrontare questo derby tra Inter e Milan da capitani, scambiandosi gagliardetti e stretta di mano, ma Theo non indossa più la fascia - finita sul braccio di Mike Maignan - dalla partita contro la Juventus , prima di Sérgio Conceição come nuovo allenatore del Diavolo. Il tecnico portoghese, però, lo ha abbracciato nella 'huddle' rossonera a fine gara.

Si troverà davanti Dumfries: duello acceso con l'olandese

Il rendimento scadente di Theo, negli ultimi 18 mesi, si può spiegare - secondo 'Tuttosport' - con vari motivi. La questione rinnovo, le vicende extra campo, la perdita dei suoi punti di riferimento (da Paolo Maldini a Stefano Pioli passando per Brahim Díaz). Sta di fatto che in quest'annata ha fatto notizia più per il caso cooling break allo stadio 'Olimpico' contro la Lazio o per la disastrosa prova di Firenze, culminata con due giornate di squalifica, che per altro.