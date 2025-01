Derby Inter-Milan, Musah: “Dobbiamo solo vincere e dare tutto. L’Arabia …”

Derby Inter-Milan, Musah: "Titolare o no, non mi interessa. Basta vincere". Poi sorprende sull'Arabia

Sulla possibilità di vincere il primo trofeo: "Sarebbe grandioso. Ho vinto tre trofei con la nazionale, ma non ho ancora vinto nulla con un club, quindi darò il massimo e così faranno i miei compagni di squadra. Daremo tutto in campo e questo aiuterà il risultato. Stavamo perdendo contro la Juventus quindi quando entri vuoi cambiare la partita, vuoi provarci perché devi provarci e vuoi attaccare di più. Devi portare la partita dalla tua parte ed è quello che volevo fare davvero. Sono molto contento e molto felice che abbiamo rimontato e aver vinto 2-1, è stato fantastico. Voglio solo vincere la finale, è tutto ciò che mi interessa. Non mi interessa se gioco o non gioco, dobbiamo solo vincere".