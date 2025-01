Noah Okafor potrebbe lasciare il Milan già in questa sessione invernale di calciomercato e a tal proposito ci sarebbe una trattativa già avviata per il suo addio. L'attaccante svizzero, infatti, non ha avuto tantissimo spazio in questa prima parte di stagione sotto la gestione di Paulo Fonseca e, probabilmente, non deve essere ai primissimi posti nella gerarchia di Sérgio Conceicao. Per questo motivo una sua cessione in questa finestra di gennaio non è da escludere.