Yunus Musah , giocatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Juventus-Milan , seconda semifinale della 'Final Four' della Supercoppa Italiana che si è svolta all'Al-Awwal Park di Riyadh ( Arabia Saudita ). Lo statunitense, autore del cross che ha trovato impreparato Federico Gatti e fuori posizione Michele Di Gregorio , ha spiegato come ci sia stata anche la componente della fortuna a permettere ai rossoneri di conquistare il successo. Allo stesso tempo, però, ammette come la squadra abbia lavorato bene e ora voglia vincere il trofeo in finale. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Juventus-Milan, Musah: "Abbiamo avuto fortuna. Ora vogliamo vincere"

"Penso che come avete visto nel secondo tempo la squadra ha molta voglia di essere in una finale, vincere un trofeo. Abbiamo lavorato tanto e non vogliamo buttare via questa opportunità. Abbiamo avuto un po’ di fortuna, ma la fortuna è venuta perché ci abbiamo messo tanta grinta. Tra di noi c’è tanta unione, ovviamente nelle altre settimane le cose non sono andate molto bene, ma adesso siamo nel presente. Abbiamo avuto questa opportunità, l’abbiamo presa e sfruttata, adesso siamo molto concentrati per provare a vincere un titolo lunedì".