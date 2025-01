Su Conceicao: "La squadra sta reagendo bene, c'è energia ed armonia. Stanno facendo un grande lavoro, perché già qualcosa è successo in pochi giorni. Forse lui usa più il bastone rispetto a me adesso. Se non si arrabbia lui ci penso io poi. Il derby è sempre speciale, c'è rispetto. È più di una partita, ma bisogna essere concentrati ed avere voglia di vincere. Siamo preparati, abbiamo fatto di tutto per vincere. Non ci sono scuse, conta vincere".