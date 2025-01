"Questa è un'altra storia che comincia appunto da altre raccomandazioni perché si tratta di un derby scandito da qualche distanza, non solo in classifica. «Sergio applica un calcio verticale» avverte Inzaghi ripensando più al derby di campionato perso nel finale. Nei test delle ultime ore sono due gli schieramenti provati dal Milan. Uno classico con Musah al posto di Bennacer, l'altro con un eventuale 4-4-2 che al Porto fu il marchio di fabbrica. «Spero che la mia squadra stia meglio di me» è la premessa di Conceiçao reduce dal febbrone dell'altro giorno (gira un virus) che ha infettato Gabbia".

"Il Milan si lamenta per il giorno in meno di riposo (inevitabile con questi contratti televisivi). Ma forse il deficit maggiore è rappresentato dalla salute complessiva del gruppo. Leao, al primo allenamento in gruppo dopo l'infortunio patito a Verona, non può certo garantire più di un modesto minutaggio. Così Loftus Cheek e Bennacer appena rientrato dopo lunga convalescenza. «Gli uomini si vedono nelle difficoltà» l'intervento sul tema del tecnico milanista. Che parla più alla testa dei suoi, riuniti in cerchio sotto l'occhio indagatore di Ibrahimovic, che ai muscoli".