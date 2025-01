Derby in finale della Supercoppa Italiana: Inter favorita sul Milan, ma …

Stasera derby tra Inter e Milan in Arabia Saudita per assegnare la Supercoppa Italiana: ecco la presentazione de 'La Gazzetta dello Sport'

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha presentato il derby Inter-Milan, la finale della Supercoppa Italiana, partita in programma stasera alle 20:00 ora italiana all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita). L'Inter di Simone Inzaghi è arrivata alla stracittadina battendo per 2-0 l'Atalanta in semifinale (doppietta di Denzel Dumfries); il Milan, invece, nel debutto del suo nuovo allenatore, Sérgio Conceição, ha superato per 2-1 la Juventus in rimonta (rigore di Christian Pulisic, autogol di Federico Gatti).